Extradición de Mancuso: ¿se equivocó el Gobierno en solicitud a EE.UU.?

Tras conocerse la decisión del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, de deportar al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso a Italia el próximo 4 de septiembre, las críticas en contra del Gobierno Nacional han venido escalando.

Los reproches en este aspecto han crecido, en especial, luego de que la Cancillería aseguró que no se ha formalizado la solicitud de extradición del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, presentada el pasado 20 de agosto, debido a que no se han traducido todos los documentos. Posteriormente, la ministra Claudia Blum y la directora de asuntos jurídicos internacionales salieron a rectificar esta información. (Lea aquí: Colombia no ha solicitado formalmente la extradición de Mancuso)

Entre las voces que salieron a rechazar la gestión de la Cancillería estuvo Aida Avella, senadora de la lista de los decentes, quien indicó que “la verdad se diluye gracias a los ‘errores’ de la Cancillería ¿Lo programaron a propósito? Para seguir escondiendo los autores intelectuales de los crímenes del paramilitarismo. Pobre país”.

Iván Cancino, abogado especialista en derecho penal, asegura que el único error de la Cancillería es no saber comunicar las cosas, debido a que esta entidad solo se encarga de enviar la solicitud de extradición cuando un juez toma este tipo decisión y la remite a ellos.

Es así como destaca que en lo que corresponde al Gobierno, este recibió los documentos el pasado 11 de agosto y para el 18 del mismo mes ya habían sido revisados y enviados a Estados Unidos. Cancino aclara que, de acuerdo al acuerdo de extradición vigente, el Gobierno colombiano tiene varios días para hacer llegar los documentos completos traducidos.

Rafael Piñeros, profesor de relaciones internacionales de la Universidad Externado, señala que el caso del exjefe paramilitar es más que todo un tema político, sin olvidar las implicaciones jurídicas evidentes. Dice que el tipo de comunicaciones que ha venido emitiendo el Gobierno deja un gran espacio para que las personas puedan concluir que hay falta de voluntad política para que el proceso de extradición llegue a buen término.

Sin embargo, Piñeros, al igual que Cancino, señala que la función de la Cancillería es acompañar el proceso y enviar los documentos que corresponden a las autoridades estadounidenses, pero, agrega, que la falla en las comunicaciones les está jugando en contra, además de que pareciera haber poca convicción del Gobierno de que Mancuso regresará al país.