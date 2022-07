Falsos positivos: la niña asesinada por soldados del batallón La Popa

Por segundo día consecutivo, víctimas y victimarios de ‘Falsos Positivos’ del Batallón ‘La Popa’ se encontraron frente a frente en Valledupar, Cesar, en un acto de reconocimiento hecho por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Este acto reafirmó que esta práctica no tuvo distinción de edades y era coordinada por altos oficiales.

(Lea aquí: “Se me fue una ráfaga y lo dejé irreconocible”: exsoldado sobre falso positivo)

Noemí Pacheco, una niña wiwa de tan solo 13 años de edad, que al momento de su muerte tenía dos meses de embarazo fue, tal vez, una de las víctimas más jóvenes que dejaron los ‘Falsos Positivos’ en esa región del país. Su hermana, María Faustina Martínez, durante la audiencia, enfatizó en limpiar su nombre y dijo que jamás va a dejar de luchar por su memoria.

“Mi hermana no fue ninguna guerrillera, tenía dos meses de embarazo y eso es lo que más duele a nosotros. Mi hermana clamó desde el día que la sacaron hasta que la asesinaron para que no la matarán y ellos no entendieron eso”, contó María Faustina.