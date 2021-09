Federico Gutiérrez inscribió su candidatura presidencial y buscará firmas

Sostuvo además que “soy muy optimista en el futuro de nuestra Colombia, una Colombia que tiene que ser solidaria en especial con quienes hoy más sufren, una Colombia en donde se tiene que invertir en lo social, que tiene que garantizar la seguridad y que tiene que llegar a las regiones”.

Manifestó que “a partir de hoy me van a ver callejiando, gastando suela, me van a ver hablando con la gente, construyendo la propuesta desde las regiones, vamos con toda por la presidencia y nos vamos a encontrar en las ciudades y en las calles. Esta es una candidatura cívica ciudadana e independiente. Vamos a construir no a destruir”.

En la mayoría de las encuestas el exalcalde de Medellín figura de tercero, detrás del senador de la izquierda Gustavo Petro y del excandidato presidencial, Sergio Fajardo.