Fijan fecha para que Andrés Mayorquín responda por contratos de su esposa

La Procuraduría General de la Nación comunicó la fecha para instalar la audiencia pública contra el ex asesor del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Andrés Mauricio Mayorquín Bocanegra. Lea: Procuraduría abre investigación contra Andrés Mayorquín

La diligencia se realizará el lunes 28 de febrero a partir de las 9:00 a.m. y será presencial. Además, el Ministerio Público aclaró que no cabe ninguna excusa para no asistir y que el investigado ya fue notificado. Lea: “Yo pequé por inocencia”: Karen Váquiro sobre polémicos contratos

Mayorquín es investigado por las presuntas irregularidades en contratos por más de 1.200 millones de pesos que fueron adjudicados a Karen Váquiro, su esposa. Lea: Los 26 contratos con el Estado de Karen Váquiro; ¿qué falló?

La Procuraduría busca establecer si Mayorquín Bocanegra también habría incurrido en la violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y/o conflicto de intereses, al ser adjudicados contratos a su cónyuge, Karen Váquiro, en distintas entidades estatales como Aerocivil, el Departamento de la Prosperidad Social, el Icetex y la Superintendencia de Notariado.