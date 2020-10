Fiscalía busca pruebas contra conductor que atropelló a ciclista

El accidente, según información preliminar, ocurrió a las 9:00 a.m. del pasado viernes 9 de octubre, no obstante, como el conductor huyó del lugar, y no fue capturado en flagrancia, no ha sido puesto a órdenes de la Fiscalía, ni de un juez de garantías.

“Se realizaron actos urgentes de incautación del vehículo, reseña y verificación de arraigo del indiciado. El caso fue asumido por fiscal de vida de Zipaquirá, quien espera informe de peritaje del vehículo, y de @TransitoPolicia para solicitar audiencia de imputación”, reposa en el trino de la Fiscalía.

Cabe mencionar que el ciclista, de 50 años, fue arrollado por un conductor, mientras este se movilizaba en su bicicleta por un puente. En el video que se ha conocido por redes sociales, se evidencia la manera como es abordado el hombre y luego cae de un puente, en donde pierde la vida.

Mientras el hombre caía al otro costado de la avenida y la mayoría de los vehículos se detuvieron para auxiliarlo, el hombre que lo atropelló siguió su rumbo como si nada hubiera pasado.