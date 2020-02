Fiscalía no enviará comisión a Venezuela para tomar testimonio de Merlano

En un comunicado divulgado en la noche de este jueves, la Fiscalía informó que no enviará ninguna comisión de fiscales a Venezuela para recoger el testimonio de la excongresista Aída Merlano, condenada a 15 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia.

La decisión fue informada luego de que un grupo de siete senadores e igual número de representantes a la Cámara pidieron que se enviara un equipo del búnker, para que escuchara la ampliación de los hechos que ha venido denunciando desde que fue capturada en ese país luego de casi meses de estar prófuga de la justicia.

Merlano se le fugó a una comitiva del Inpec que la acompañaba a una cita odontológica en el norte de Bogotá. En sus más recientes declaraciones indicó que “quienes organizaron mi fuga fueron los Gerlein y los Char (...) no sé cuánto pagaron, pero me dijeron que me iban a ayudar y que iba a tener una vida tranquila, me lo dijo el abogado Muñetón”.

Según la Fiscalía, “la exsenadora Aída Merlano tuvo la posibilidad de suministrar al ente investigador la información y pruebas de los posibles hechos delictivos de los cuales dice tener conocimiento en el marco de los procesos que se adelantaron en su contra”.

Lo que perseguía la petición de los congresistas era que se realizara una entrevista a la excongresista del Partido Conservador para que se ampliara la versión que entregó tanto al Tribunal de Justicia de ese país como al canal digital Semana TV y que están relacionadas con corrupción electoral, en especial en la Costa Atlántica.

En las más recientes declaraciones señaló que hubo una “compra de votos” para favorecer la candidatura de Iván Duque a la presidencia en la segunda vuelta y que tanto los Char como los Gerleín, dice Merlano, hicieron una colecta con ese fin una vez se dio la derrota de Germán Vargas Lleras en primera vuelta.

Tras conocer esta declaración, el que salió al paso de estas declaraciones fue Luis Guillermo Echeverri, quien fungió como gerente de las campañas para primera y segunda vuelta.

“Las campañas se manejaron bajo estricto cumplimiento de la ley y todas las normas electorales colombianas”, asegura Echeverri, quien dijo que en este proceso se contó con la presencia de “Procuraduría General de Nación, Tribunal de Garantías Electorales y Consejo Nacional Electoral, quienes revisaron de forma directa y en tiempo real, todo el proceso de manejo financiero, administrativo y el cumplimiento de todas las normas que contempla la ley electoral”.