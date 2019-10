Fiscalía pide encarcelar a hija de Merlano y a odontólogo

Ante el estrado fueron imputados por uso de menores en la comisión de delitos y complicidad en fuga de presos, delitos que no aceptaron ante la jueza 12 de garantías que presidió la diligencia desde la mañana de este sábado.

El aplazamiento se da a petición de la defensa de los detenidos que pidieron el plazo para analizar las pruebas que presentó el ente acusador para solicitar que Merlano Manzaneda y Cely Barajas fueran cobijados con medida de aseguramiento. La juez concedió ese término y citó para las 8 a.m. la diligencia.

Javier Guillermo Cely Barajas, odontólogo. // Colprensa

En la petición, el fiscal del caso relató el testimonio de la dragoneante que estaba encargada de la custodia de Merlano Rebolledo. En la declaración que rindió la uniformada detalló cómo, de un momento a otro, el dentista Cely salió con paso apresurado del consultorio y detrás de él los hijos de la política condenada a 15 años de prisión por delitos electorales.

“Yo ingresé al consultorio – dice el testimonio de la dragoneante – y vi la ventana abierta y una cuerda roja colgando. Cuando la halé sentí que había un peso, pero no pude ver quién era, porque el chaleco (antibalas) no me dejaba asomarme porque la ventana era muy estrecha”.