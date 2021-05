¿Fortalecimiento de Vargas Lleras le alcanzará para las presidenciales?

Hasta hace un mes, Vargas Lleras se había convertido en uno de los críticos más duros de Iván Duque, lo cual se evidenció con su postura frente a la reforma tributaria, la cual a la postre se terminó hundiendo por su exagerada propuesta de gravar en particular a la clase media.

Pero la crisis social de las últimas tres semanas llevaron a que el mandatario tuviera que buscar a dirigentes políticos que estaban distantes, como el propio Vargas Lleras, con quien estuvo reunido por varias horas, logrando un respaldo necesario para consolidar su gobernabilidad ante lo golpeada que viene.

El ‘espaldarazo’ de Vargas trajo como consecuencia un reajuste en el gabinete presidencial y en algunas entidades. Sumado a dos ministerios que ya estaban en esas huestes políticas: Salud y TIC, se dan como suyos los ministerios de Comercio y Deporte, éste último que está por cambiar.

Ese nuevo posicionamiento de Vargas Lleras en el escenario político le vuelve a abrir espacio en la baraja de candidaturas presidenciales para 2022, pero por el sector de la derecha. Un escenario que le estaba distante, pero en cuestión de meses ha venido cambiando debido a la muerte de Carlos Holmes Trujillo, quien sería el candidato del uribismo y el marginamiento que dio Marta Lucía Ramírez a candidatura alguna al haber aceptado ser la nueva Canciller de Colombia.

Vargas Lleras se perfila entonces como la opción con más experiencia que tendría la derecha colombiana para enfrentar la aspiración del senador opositor, Gustavo Petro, quien por ahora es el que está de primero en todas las encuestas presidenciales con miras a las elecciones del 2022.

Sin embargo, esa opción no se ha abierto de lleno en partidos como el Conservador o el Centro Democrático. Un senador del uribismo, que mantuvo su reserva, sostuvo que “esta crisis está mostrando que la gente no quiere los extremos, por eso no veo que Germán Vargas Lleras sea la opción inicial que tengamos en el Centro Democrático”.

En ese partido, por el momento, se sigue hablando de nombres como el de Tomás Uribe Moreno, el hijo del expresidente Álvaro Uribe; las senadoras Paloma Valencia y Paola Holguín, como también volvió a figurar en las opciones el excandidato Óscar Iván Zuluaga, quien perdió la presidencia en 2014 con Juan Manuel Santos en la segunda vuelta.

En las filas del conservatismo el nombre de Vargas Lleras no es distante, en 2018 un sector del partido le acompañó, aunque al final los apoyos de su dirigencia se fueron más hacia la fórmula de Iván Duque y Marta Lucía Ramírez.

En ese partido, por ahora, en el grupo de precandidatos están los exministros Juan Carlos Pinzón, Juan Carlos Echeverry y Mauricio Cárdenas, motivo por el cual el nombre de Vargas Lleras podría tener más opción en este momento.

Incluso el escenario actual muestra que Vargas, pese a que le hundieron la reforma a la salud, el proyecto que había presentado su partido con el apoyo del gobierno, no quedó afectado. Para el analista Ariel Ávila, a “Vargas le va a dar un coma diabético por toda la mermelada que le dio el presidente Duque para ayudarle a dar gobernabilidad y salvarle al ministro Molano en la moción de censura”.

Ese control político está previsto para el lunes y martes en el Senado y la Cámara, respectivamente, y aunque la oposición junto al Partido Liberal enfocarán sus cuestionamientos a que fue el ministro Molano el que abrió paso a la violación de derechos humanos en las marchas, la moción de censura no tendrá los votos suficientes para ganarla.

Las cuentas señalan que el Centro Democrático, el Partido Conservador, los partidos cristianos (Mira y Colombia Justa Libres) junto a Cambio Radical, que pondrá los votos definitivos, permitirán que siga en el cargo.

El ‘reencauche’ del exvicepresidente ya suscitó suspicacias en la oposición, desde donde ya cuestionan su llegada al gobierno en este momento. El senador Armando Benedetti, sostuvo que “¿Extorsión o acuerdo en Palacio? ¿Vargas Lleras extorsionó a Duque? Hoy le dieron el Ministerio de Comercio, le darán MinDeporte con Guillermo Herrera y súmele que ya tiene el Ministerio de Salud y TIC. Quería el Ministerio de Vivienda pero Jonathan Malagón aguantó la embestida”.

Incluso, el senador estima que “el rey del paro es Germán Vargas Lleras, queda con cuatro ministerios y aún falta!... Será el candidato de Duque?”.

Por ahora, la posible candidatura de Vargas es sólo un rumor, aunque no se puede desconocer que ya empezó a figurar en las encuestas, sin que aún haya hecho pronunciamientos de lleno sobre la problemática del país.

Los próximos meses dirán si el jefe de Cambio Radical será la carta de la derecha para enfrentar a la izquierda que se empoderará con Gustavo Petro y el centro en donde aún hay muchas figuras, pero ninguna aún posicionada.