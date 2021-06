¿Funcionó el cambio de rumbo en las relaciones internacionales de Colombia?

“Tal vez el gobierno sintió cuando se posesionó que el posicionamiento de Colombia era muy bueno y no era necesario hacer ningún esfuerzo y eso pasó la cuenta de cobro en muchos sentidos. Primero la anterior desconfianza con las Naciones Unidas y la CIDH frente a los abusos que todos vimos diciendo que se trataba de una intromisión. Eso era un grave error y llevó a que la presión que se hizo para que la CIDH viniera se volviera más potente. Con esto creo que la comisión entendió que era urgente hacer presencia en Colombia pues esos mensajes son muy peligrosos en un país que no quiere ser verificado ni cuestionado cuando se ven violaciones a los Derechos Humanos” dijo la experta.

“Pasamos del oscuro periodo de Claudia Blum en donde Colombia no reaccionó internacionalmente, no tuvo agenda ni diálogo con países europeos, ni con agentes de Naciones Unidas, ni con Estados Unidos, a tener diálogo más activo con el departamento de Estado, reactivar las maltrechas relaciones con Europa debido en parte a la mala reacción hacia afuera del gobierno frente al paro. Esa renovación reestablece algunos circuitos de comunicación es el logro más importante de lo que se ha hecho”, dijo.

La relación con los Estados Unidos

Inevitablemente la labor de la Cancillería también se concentra en las relaciones que pueda tener Colombia con su socio comercial más importante, los Estados Unidos. Uno de los primeros cambios que hizo Marta Lucía Ramírez como canciller fue el retiro de Francisco Santos, que tenía una mala relación con la administración Biden, a cambio de Juan Carlos Pinzón, que ya había ejercido el cargo.

Para Mauricio Jaramillo Jassir “el desafío más urgente, y eso tiene que ver el cambio de la embajada en Washington, es restablecer del todo la sintonía con los Estados Unidos luego de los errores imperdonables del Centro Democrático al tratar de meterse con la Reelección de Donald Trump, lo que terminó teniendo un efecto en las relaciones de ambos países. Restablecer el discurso en materia de Derechos Humanos en donde Colombia quedó mal parada frente a las reacciones iniciales frente a la CIDH”.

Sin embargo, Juliana Bustamante sostiene que “haber nombrado a Juan Carlos Pinzón me parece otro error pues el funcionario ha demostrado no tener coherencia y que maneja un discurso al son que más le convenga, una persona cero confiable desde lo político. El error que siguen cometiendo los gobiernos es no aprovechar a los funcionarios de carrera de la cancillería, no aprovechar un personal que ha sido formado para hacer una carrera en Colombia”.

Por otro lado, Carlos Patiño sostiene que el cambio es bueno, pues implica pasar la página frente al incidente de intromisión en las elecciones que se presentó durante la embajada de Francisco Santos.

“Más allá de este asunto el gobierno tiene tres grandes retos. Primero lograr mayor capacidad de interés internacional para Colombia, que es un reto que se enmarca tanto en las labores de la cancillería como de comercio exterior y es lograr que Colombia esté en el marco de las grandes inversiones globales; el segundo reto es lograr una capacidad de mostrar que el Estado responde por los derechos humanos, civiles y políticos de los ciudadanos Colombianos y que en ese sentido tiene una capacidad de garantizar el ejercicio pleno de los derechos manteniendo las garantías democráticas; el tercer reto es el de consolidar un liderazgo internacional en un momento de crisis compleja en el contexto latinoaméricano donde Colombia juega un papel clave frente a lo que significa la elección de Pedro Castillo, la crisis del gobierno de Manuel López Obrador o la crisis de fondo del gobierno Bolsonaro, esto le da a Colombia un escenario de protagonismo importante que el gobierno debe saber aprovechar”, dijo.

Según el experto, Juan Carlos Pinzón tiene muy buenas relaciones con los dos partidos de Estados Unidos y tiene conocimiento profundo de ese país, “además se mueve fuertemente con aceptación entre los empresarios norteamericanos, eso es positivo para Colombia porque le permitirá tener una agenda clara frente a lo que se pueda hacer en el contexto norteamericano y eso implica un cambio de fondo frente a lo que se venía haciendo”.