Gabriel Pérez, nuevo comandante de la Armada Nacional

El presidente de la República, Iván Duque Márquez, anunció que aceptó la renuncia del almirante Evelio Ramírez Gáfaro como el comandante de la Armada Nacional, quien será reemplazado por el contraalmirante Gabriel Pérez.

“El almirante Evelio Ramírez Gáfaro por razones personales que las he entendido me ha manifestado su deseo de retirarse del servicio activo, yo le he aceptado (el retiro) por las circunstancias que me ha expresado”, señaló el mandatario.

Duque agradeció a Ramírez Gáfaro su servicio en la Armada Nacional y aseguró que el país siempre lo recordará con gratitud.