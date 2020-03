Germán Vargas dice que no piensa en ser candidato presidencial en 2022

El exvicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, destapó definitivamente su apoyo al gobierno de Iván Duque, al cual le anticipó su respaldo a la agenda legislativa, pero además sostuvo que no ha pensado en ser candidato presidencial en el 2022.

“Me parece muy oportuno insistir en que no tengo ninguna agenda propia de carácter electoral, no he considerado ser candidato a la presidencia de la República, no soy consejero del presidente Duque ni mucho menos su copiloto, como algunos medios lo han señalado; no estoy haciendo ningún cálculo político y no perderé mi independencia para comentar los asuntos de la Administración que en mi sentir no vayan por buen camino”, escribió Vargas Lleras en su columna de El Tiempo.

Plantea además el excandidato presidencial que “mi único propósito e interés, como lo ha sido desde el inicio del actual gobierno, es contribuir a la solución de los principales problemas nacionales a través, especialmente, de nuestra acción legislativa y en materias tan sensibles como la salud, el empleo y el crecimiento de nuestra economía.

Considera que la reforma a la justicia será fundamental de discutirla, de la cual sostiene que debe estar fundamentada en principios de seguridad jurídica, acceso universal y oportuno, descongestión y correcta y eficiente administración de la rama. “El proyecto del Gobierno recoge en buena medida nuestras propuestas y, gracias al esfuerzo de concertación de la ministra Cabello, cuenta hoy con mejores posibilidades de salir adelante, aunque, claro, no desconozco las dificultades que habrá que superar”, señala.

Para Vargas Lleras, igualmente es necesario sacar las leyes de consultas previas, la reforma de las corporaciones autónomas regionales, el nuevo régimen de ordenamiento territorial, el estatuto fiscal para entes territoriales y el estatuto de ciudades capitales.