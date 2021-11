Gobierno apelará el fallo del juzgado por la ley del Presupuesto General

El mandatario colombiano reveló que la Asociación Nacional de Industriales y el Consejo Gremial propusieron hacer escrutinio y acompañamiento a todos los convenios administrativos que se adelanten entre el Gobierno nacional y los municipios de Colombia.

Respecto al fallo del Juzgado, el mandatario aseguró que este no presentaba nada relacionado con las objeciones del presidente de la República, por esa razón la ley se sancionó, de igual forma explicó que se harán las respectivas acciones jurídicas. Lea: “Un juez no puede decirle al presidente qué puede o no firmar”: Duque

“Se entablarán las respectivas acciones jurídicas para poderle dar a esto el debate que se merece y por supuesto que llegue a la instancia que corresponda, pero todos defenderemos el propósito que tenemos y es acompañar la reactivación, seguiremos la disputa jurídica que corresponda, lo importante es que ha sido sancionada”, expresó Duque.

Finalmente, el Jefe de Estado aseguró que cumplió con su deber de sancionar la ley, pero de igual forma, como hay discrepancia, apelará el fallo, que también hará el Congreso de la República y diferentes entidades territoriales.