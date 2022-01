Gobierno exige a empresas personal vacunado para atender al público

Sin embargo, la exigencia vacunación a los trabajadores no está exenta de inquietudes por parte de las empresas.

“¿Qué hacer frente a los trabajadores ya contratados que aluden a sus derechos fundamentales para no vacunarse y que no sea posible su traslado a un cargo o función de no contacto con los clientes? ¿Qué alternativas da el Ministerio al empleador para no exponerse a tutelas y demandas de índole laboral o sanciones del mismo Ministerio del Trabajo por el incumplimiento de la medida en estos casos?”, sostiene Asobares en un comunicado.

Finalmente, indicaron que el nuevo lineamiento complementa la anterior medida de exigir el carné de vacunación con dos dosis a los clientes que quieran ingresar a os establecimientos de ocio, medida que entró en vigor desde el pasado 14 de diciembre del 2021.