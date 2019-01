Gobierno no presentará la reforma pensional durante el 2019: Mintrabajo

La ministra de Trabajo, Alicia Arango, confirmó en diálogo con varios medios de comunicación que el Gobierno Nacional no presentará este año la reforma pensional debido a que es un tema que requiere de un amplio debate para que el proyecto sea realmente estructural.

“El tema de la reforma pensional es supremamente delicado y si en verdad la queremos hacer estructural tenemos que tomarnos un tiempo porque en Colombia tenemos la maña de decir que todo es estructural, pero a los tres años tenemos que cambiarlo. Por eso preferimos hacer un proceso a fondo con la participación y socialización de muchos sectores de la sociedad que deben ser tenidos en cuenta”, indicó Arango, en diálogo con Blu Radio.

De acuerdo con la funcionaria, lo que se quiere es lograr una reforma pensional completa y que deje satisfechos a todos, a pesar de la dificultad de poner de acuerdo a varios sectores sobre los temas que se discutirán en este proceso.

“El presidente ha dicho que siempre debemos hacer las cosas de tipo estructural y el consejo de ministros se decidió conformar una mesa técnica de verdad y el ministro de Hacienda estuvo de acuerdo, porque creo que no debemos hacer las cosas a la ligera”, manifestó Arango.

La ministra también resaltó que esta decisión no se da por el proceso electoral que se tendrá en el país durante este año porque “es mucho más responsable, independientemente de las elecciones, hacer una cosa mejor. No creo que debamos hacer una reforma que no se ajuste a la realidad del país”.

Sobre algunos de los aspectos que tendría la reforma, Arango indicó que el presidente de la República, Iván Duque, se comprometió durante su campaña a que no habrá aumento en la edad de pensión por lo que este será un tema que se respetará con el proyecto.

“El presidente en campaña dejó varias premisas claras como que no se aumenta la edad de jubilación, los derechos adquiridos y la pensión sustitutiva se respetan, y los subsidios que reciben las pensiones de más alto valor se deben focalizar en las de menor valor. Son cuatro temas que se dijeron en campaña y con los que tenemos el compromiso de cumplir”, indicó Arango.

En ese sentido, la jefe de la cartera laboral reconoció que la decisión de no aumentar la edad de pensión será un tema que generará un amplio debate, pero se espera los aportes que puedan realizar los trabajadores, pensionados, la academia e instituciones como Fedesarrollo, Anif, entre otros, para poder construir una reforma pensional mucho más completa y que deje más satisfechos a todos.