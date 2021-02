Gobierno responde al informe de seguimiento a la paz que hizo la oposición

Archila afirma que “hoy los excombatientes en reincorporación tienen 2.415 proyectos productivos aprobados, que vinculan a 6172 personas, con una inversión total de 61.714 millones de pesos. Así mismo, 1214 personas, que aún no han formulado un proyecto, tienen un empleo. El reporte reconoce los avances en el catastro, pero no menciona la actualización del IGAC en Cumaribo, Vichada, de 6,7 millones de hectáreas. El municipio pasó de valer 69.000 millones a 402.000 millones de pesos, y de tener 647 predios registrados a 4467”.

EL INFORME DE LOS CONGRESISTAS

Según los parlamentarios firmantes, este seguimiento se hizo a través de 22 visitas a los municipios más afectados por la violencia y la pobreza, los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y las Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR). Algunas de estas fueron de manera virtual a causa de la pandemia.

“En materia de financiación y proyectos, preocupa que en la subregión del Pacífico Medio, compuesta por los municipios de Buenaventura, López de Micay, Guapi y Timbiquí, el Gobierno no ha empezado a ejecutar ni una sola obra PDET y no ha aprobado ni un solo proyecto OCAD Paz. Además, el 68% de los recursos del OCAD Paz, se están destinando a municipios que no están priorizados (municipios no PDET) y de los que se destinan a PDET, cerca de la mitad se concentra en solo 4 subregiones: Sierra Nevada- Perijá, Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño. Catatumbo y Macarena- Guaviare”, aseguraron los legisladores.

Además, llaman la atención de que, en materia de seguridad, preocupa el aumento de homicidios en 3 subregiones PDET: Alto Patía y Norte del Cauca, por el recrudecimiento de la guerra en Argelia (76,4 %) y El Tambo (68,3 %); en Macarena- Guaviare, el aumento de homicidios fue de 362 % en La Uribe, 105% en Mesetas, y 69 % en La Macarena “por la presencia de disidencias; y en el Sur de Bolívar, por la disputa entre las Autodefensas Gaitanistas y el ELN”.

Así mismo, indicaron que de los 173 líderes asesinados en 2020 según la Defensoría del Pueblo, el 58,4 % se concentra en 5 departamentos: Cauca (24,9 %), Antioquia (11,6 %), Putumayo (7,5 %), Norte de Santander (7,5 %) y Chocó (6,9 %). “El 61,3 % se concentra en los municipios PDET (106 homicidios), preocupando especialmente la situación de Tarazá (Antioquia) y Puerto Guzmán (Putumayo) con 7 homicidios cada uno, y de Algeciras (Huila) y El Tambo (Cauca) con 6 homicidios cada uno”.

En materia de reincorporación afirmaron que “el 63,9 % de los excombatientes no se encontraban vinculados a un proyecto productivo desembolsado por el Gobierno y, desde el inicio del proceso de dejación de armas, hasta diciembre de 2020, 248 excombatientes han sido asesinados”.

Según fuentes del informe, frente a los efectos del COVID-19 en los territorios más afectados por la guerra y la pobreza, “se encontró que mientras que a nivel nacional, entre el 2019 y el 2020, se redujo el número de empresas creadas en un 6,7 %, en los municipios PDET esta reducción fue del 49,8 %”.

El documento fue firmado por los congresistas: Juanita Goebertus, de la Alianza Verde; Ángela María Robledo, Estatuto de la Oposición; Angélica Lozano, de Alianza Verde; John Jairo Hoyos, del Partido de La U; José Daniel López, de Cambio Radical; Temístocles Ortega, de Cambio Radical; Iván Cepeda Castro, del Polo Democrático.

Además firman Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal; Wilmer Leal, de la Alianza Verde; Antonio Sanguino, de la Alianza Verde; John Jairo Cárdenas, del Partido de La U; Carlos Ardila, del Partido Liberal; Guillermo García Realpe, del Partido Liberal; y Roy Barreras, La fuerza de la paz.