Gobierno y comité del paro, una vez más sin acuerdos

La sexta reunión entre los voceros del Gobierno Nacional y los representantes del Comité del Paro terminó sin un acuerdo concreto que permita levantar la protesta social que se viene registrando en Colombia desde el pasado 21 de noviembre cuando iniciaron las movilizaciones por las inconformidades de la ciudadanía.

En esta ocasión, el gobierno representado por el director del Departamento Administrativo de Presidencia y Coordinador de la Conversación Nacional, Diego Molano, le propuso a los líderes del paro instalar una Mesa de Acuerdo, donde se trabaje en siete mesas sectoriales para evacuar los 13 ejes temáticos que tiene el comité y que fue entregado este martes como una propuesta de agenda.

El documento entregado al gobierno contempla aspectos como garantías para el ejercicio del derecho a la protesta social, derechos políticos, sociales, económicos y humanos, proceso de paz, anticorrupción, medio ambiente, garantías en temas relacionados con el sector agrario, cumplimiento de acuerdos, retiro de proyectos normativos, derogatoria de normas y construcción normativa.

“El gobierno recibe agenda propuesta por el Comité Nacional de Paro para concretar una mesa de negociación. Mesa que el gobierno aún no acepta. Pero, es claro, que ya no hay excusa oficial para que no se instale la Mesa y se de salida a la negociación de la agenda de 13 puntos”, manifestó Oscar Gutiérrez, director ejecutivo nacional de Dignidad Agropecuaria.