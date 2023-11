Gremios celebran decisión de la Corte de no prohibir la reducción de regalías

Luego que la Corte Constitucional tumbará la norma de la reforma tributaria del gobierno actual, que prohibía la deducción de las regalías de la base gravable del impuesto de renta, varios gremios del sector celebraron la decisión.

La Asociación Colombiana de Minería aseguró que después de un año de un arduo debate jurídico, se reconoció que “la norma desconoce el concepto de regalías y varios principios constitucionales que rigen el sistema tributario”. Le puede interesar: Corte Constitucional tumbó otro artículo de la reforma tributaria de Petro

El gremio minero aseguró que es una decisión trascendental para el sector, ya que “se elimina una restricción inequitativa que desborda la capacidad contributiva de una industria que antes de la reforma ya contaba con la mayor Tasa Efectiva de Tributación del país”. Añadiendo que la Corte protege los principios de igualdad, justicia y equidad.

“El artículo demandado no estaba acorde con las prácticas internacionales sobre estas materias. Con esta decisión, Colombia ya no será el único país del mundo en el que no se pueden deducir las regalías”, indicó Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería.