Gremios se pronuncian en apoyo al expresidente Álvaro Uribe

Distintos gremios de la producción en el país mostraron este miércoles su apoyo al senador y expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, a quien la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le dictó medida de aseguramiento.

Los gremios coincidieron en que el tratamiento que se le está dando al exmandatario, en medio de la investigación como presunto determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal, contrasta con el otorgado a otras personas que debieron ser cobijadas con esta medida.

Uno de los primero en pronunciarse fue el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, quien señaló que no comparte la decisión adoptada por la Corte Suprema, aunque reiteró que las decisiones de la justicia “son para respetarlas”.

“La verdad nos causa profunda tristeza que un presidente que ha hecho tanto por Colombia y un gran líder político termine con una medida de aseguramiento sin haber terminado un juicio, una medida de aseguramiento que no aporta nada, porque no es una persona que cause algún problema a la sociedad”.

Las reacciones también llegaron desde la Federación de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma), que se sumó a la voces de otros gremios que recibieron con “profunda extrañeza” la decisión adoptada por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

“No resulta comprensible que la presunción de inocencia, principio fundamental que enmarca toda actuación judicial, quede en entredicho tratándose de un servidor público ejemplar, que se ha caracterizado por su férrea defensa del estado de derecho y quien siempre ha concurrido respetuosa y diligentemente a los llamados de la justicia, todo lo contrario a su obstrucción”, señaló.

El gremio de los palmeros también resaltó que la medida de aseguramiento “deja serios interrogantes sobre la forma como se percibe y valora al procesado y genera hondas repercusiones políticas, alejadas por entero del quehacer judicial”.

Desde Fedepalma enviaron un mensaje al expresidente Uribe, donde reiteraron que están seguros que “afrontará con la misma entereza, verticalidad y dignidad que lo caracterizan y nos valemos de la ocasión para reiterar la profunda gratitud y reconocimiento por lo que él ha hecho por el sector”.

A las voces de apoyo se sumó Asocaña, quien expresó que la decisión, pese a no ser una medida definitiva, “resulta innecesaria y excesiva”, resaltando que Uribe Vélez “ha sido un ciudadano que ha colaborado con la justicia siempre que lo ha requerido y ha trabajado incansablemente por el país”.

El sector agroindustrial de la caña se mostró “respetuoso de las decisiones de la corte”, pero consideró que al expresidente Álvaro Uribe “se le debe permitir su defensa en libertad”.

En la misma medida se pronunció el Consejo Gremial Nacional, quien consideró que la decisión de la Corte Suprema “no refleja un balance entre los antecedentes, respeto y atención oportuna que el expresidente y senador ha demostrado permanentemente frente a la justicia colombiana”.

Finalmente, señaló que el expresidente ha sido un servidor público “ejemplar” y un líder político que ha contribuido con el país, la sociedad, la economía y el desarrollo empresarial colombiano. “Expresamos nuestro sentimiento de solidaridad con él y toda su familia”, sentenció el gremio.