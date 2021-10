Gustavo Bolívar anunció que salió del país por ‘múltiples’ amenazas

En un video de casi dos minutos, publicado a través de su cuenta de Twitter, el senador Gustavo Bolívar anunció este martes que se va de Colombia por cuestiones de seguridad y que ejercerá sus funciones como congresista de manera virtual.

“Hace 15 días denuncié como esta institución me dijo que no tenía disponibilidad para prestarme el servicio en mi visita a Barranquilla para el lanzamiento del Pacto Histórico. He vuelto este fin de semana y me han respondido de la misma manera. Tuve que llegar al aeropuerto totalmente solo y desprotegido y desplazarse por varios municipios”, expresó el senador.