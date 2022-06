“Haber secuestrado a niños y mujeres es vergonzoso”: Julián Gallo

RECONOCIMIENTO GENERAL

“Nosotros venimos a asumir la crueldad que implicó este crimen, porque fue hacer rehenes a todas las familias”. De esta manera inició el reconocimiento de las Farc, a través de Pastor Alape, quien hizo un reconocimiento colectivo frente a esta práctica.

Agregó que tienen toda la intención de reparar a las víctimas tanto desde las acciones propias como a las conclusiones a las que llegue la JEP en su sentencia final, pero explicó que muchos bienes de las Farc estaban ubicados en zonas de reserva y ha sido difícil monetizarlos para la reparación. “Ojalá algún día podamos reconciliarnos y nos puedan perdonar, sin olvidar”.

(En vivo: segunda día de audiencia del exsecretariado de las Farc ante la JEP)

Milton de Jesús Toncel quien fue conocido en la guerra como ‘Joaquín Gómez’, además de reconocer su responsabilidad en esta práctica, profundizó en las terribles prácticas que ejecutaron para desarrollarla.

Según ‘Joaquín Gómez’ en algunas ocasiones algunos secuestrados morían en cautiverio, pero en vez de avisarle a la familia le seguían cobrando, e intercambiar secuestrados por familiares.

Dijo también que a los secuestrados los obligaban a realizar marchas nocturnas, forzadas, la alimentación no se ajustaba a lo que esta persona necesitaba y sus necesidades la tenían que realizar de manera pública.

Durante esta diligencia también intervino Julián Gallo, quien hoy es congresista y fue conocido en la guerra como Carlos Antonio Lozada. “Entendemos perfectamente el dolor que les causamos cuando de manera violenta los arrebatamos de su entorno familiar y social, para llevarlos a campamentos en zonas selváticas y mantenerlos allí por la fuerza, aislados de sus vidas normales”.

Gallo aceptó además las torturas que les generaron a los secuestrados al amarrarlos con cadenas, con cuerdas, además de la presión psicológica para que no pudieran escapar. “Para presionar una negociación se le llegó a decir a sus familias y a los secuestrados, cosas que no correspondían a la realidad y que buscaban generar zozobra. Prácticas como decir su familia ya los olvidó no los quiere rescatar”.