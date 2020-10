¿Habrá choque de trenes entre JEP y Fiscalía por caso Gómez Hurtado?

Paralelamente, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Fiscalía General de la Nación adelantan investigaciones por el magnicidio del líder conservador, Álvaro Gómez Hurtado, ocurrido a las afueras de la Universidad Sergio Arbolada, el 2 de noviembre de 1995.

Los autores del crimen aún son un misterio para las autoridades judiciales, quienes a pesar de declararlo de lesa humanidad, 25 años después, desconocen de los mismos, y por el contrario nuevas hipótesis se ciernen a su alrededor. Ahora, los exjefes de la guerrilla de las Farc, se adjudicaron el hecho, y aseguraron que responderán por el mismo. (Lea aquí: “Yo ejecuté la orden de asesinar a Álvaro Gómez”: Carlos Antonio Lozada)

El tribunal de paz, que fue quien recibió la carta de los exguerrilleros confesando el crimen, aseguró que se adelantarán las labores tendientes a determinar responsabilidades individuales, por lo que tres días después de conocerse el pronunciamiento, llamó a rendir versión de lo ocurrido a Rodrigo Londoño y Carlos Antonio Lozada, exjefes de la guerrilla, que hoy ocupan una plaza en el Congreso de la República.

La decisión la tomó la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad tras estudiar el contenido de la carta suscrita por tres comparecientes a nombre del antiguo Secretariado de las Farc, en donde también se adjudicaron seis homicidios más. La Sala le solicitó a la Fiscalía General amplíe los informes presentados sobre los delitos cometidos con ocasión y en desarrollo del conflicto armado, con remisión de copias de los expedientes que puedan estar en su poder referentes a esos seis homicidios.

No obstante, la Fiscalía también se movió con el caso, y decidió llamar a rendir declaración jurada por tales señalamientos a los mismos exmiembros de las Farc. “En cumplimiento del deber constitucional de investigar delitos, La Fiscalía General, continuará con la práctica de pruebas, tendientes a esclarecer los hechos, los autores o partícipes donde falleció el doctor Álvaro Gómez Hurtado y su asistente José Huertas”.

¿CHOQUE DE TRENES?

El ente acusador ha señalado que como “deber constitucional” tiene la responsabilidad de avanzar con el proceso judicial, no obstante, la JEP también tiene la potestad de hacerlo, pues la jurisdicción conoce de hechos ocurridos en el marco del conflicto.

No obstante, lo que podría ser un choque de trenes entre ambas jurisdicciones por la competencia del expediente, para el procurador general Fernando Carrillo es una “oportunidad” de articular la justicia ordinaria y la transicional, sin embargo, dejó claro que la JEP tiene la obligación de investigar el magnicidio.

Londoño, jefe del partido Farc y uno de los excombatientes del grupo guerrillero, no parece tener la misma percepción, pues consideró que la citación por parte de la Fiscalía se convierte en un hecho contrario al acuerdo de paz, así lo aseguró al diario El Tiempo.

“Semejante citación es absolutamente contraria al Acuerdo, a los actos legislativos, leyes y sentencias de la Corte Constitucional. Constituye una flagrante violación de los más elementales principios jurídicos y de procedimiento. Todo el mundo sabe que los procesos judiciales deben cumplirse ante el funcionario competente. Y ese funcionario es la JEP”, dijo en entrevista a dicho diario.

No obstante, para el penalista y exfiscal Camilo Burbano, el llamado de la Fiscalía a Timochenko corresponde a un acto común que tiene que hacer la Fiscalía en el marco de las investigaciones, si bien, el experto dejó claro que la competencia de indagar el magnicidio es netamente del tribunal de paz, también aseguró que los excombatientes de las Farc pueden ser llamados en calidad de testigos. (Le puede interesar: Caso Gómez Hurtado: Fiscalía cita a Rodrigo Londoño y Julián Gallo a declarar)

“Que una persona esté sometida a la JEP, no significa necesariamente que no pueda ser llamado como testigo a la Fiscalía, que es lo que sucedió con la citación que hizo el ente acusador durante esta semana. No hay irregularidad jurídica en ese tema”, aseguró.