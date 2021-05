¿Habrá o no diálogo con el ELN?

Rubén Sánchez, profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, indica que “la historia con el ELN es muy larga. Desde el gobierno de Ernesto Samper están tratando de llevar diálogos serios. El ELN puede pensar que al llegar este gobierno al final no vale la pena negociar, porque el siguiente puede no comprometerse a lo que se pacte”.

“El propio expresidente Uribe ha estado abogando por el nombramiento de un miembro del ELN como gestor de paz. Ese miembro está en una cárcel del país y no ha sido nombrado gestor de paz, porque él no quiere y uno debe respetar eso”, dijo Ceballos en un comunicado.

El funcionario reveló que ha habido muchas más reuniones, pero indicó que el ELN no ha avanzado en una respuesta concreta sobre si hay o no voluntad de paz. La condición del gobierno es la misma, cese de todo tipo de acciones criminales, entre las que están secuestro, extorsión y narcotráfico.

Dijo que es deber del Gobierno buscar un acercamiento, pues “si no hay acercamiento no hay diálogo, la única manera de llegar a un acuerdo de paz es que haya un acercamiento paulatino a decisiones consensuadas. Además, la presión de algunos sectores como la iglesia han insistido en el diálogo, pero nunca se ha llegado a nada serio”.

Esteban Salazar, analista de la fundación Paz y Reconciliación, indicó que “ahorita hay un clamor popular para que el comisionado renuncie, porque no ha sido eficiente con su labor. Dentro de la investigación que ha hecho la fundación no se ha identificado con quién se ha hecho el acercamiento. Además no sabemos si el comisionado realmente dentro de esas negociaciones tiene en pleno a todos los delegados del ELN, o si ellos han planteado una agenda que no sea infértil más allá del anuncio realizado en los medios”.

Además, dice el analista, “el gobierno ha tenido actitudes hostiles con los negociadores que se encuentran en La Habana, se emitieron órdenes de captura por parte de la Fiscalía y esto no parece ir a buen puerto. Por último, las organizaciones que pueden llevar a cabo ese acercamiento no consideran a Ceballos como un interlocutor válido, de hecho fue el mismo gobierno el que traicionó la confianza de los garantes internacionales”.