Hasta 83 productos de la canasta familiar podrían ser gravados con IVA del 19%

El Gobierno presentará la reforma tributaria ante el Congreso en el primer semestre de 2021 y aunque la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios aún está preparando un informe preliminar de recomendaciones, el viceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño anunció que se ampliaría la base gravable del IVA. “Hay ciertos bienes que podemos gravar, no gravar toda la canasta familiar, eso no pasará, pero sí podemos ampliar la base de productos que paguen IVA”, dijo el funcionario. (Lea aquí: IVA a la canasta familiar no convence a la mayoría de la coalición del Gobierno)

Hoy en día, según datos proporcionados por la Dian, hay 98 productos de la canasta familiar que están gravados con una tarifa general de IVA de 19%, otros 10 de ellos tienen otra de 5% y 73 están exentos o excluidos, es decir, están en el grupo de los de 0%. De este modo, habría hasta 83 productos a los que se les podría aplicar esa nueva tarifa en la reforma si se llega a ampliar la base.

Por ejemplo, productos de la canasta como huevos, leche, queso, panela, pollo, res, fríjoles, entre otros, podrían pasar de estar exentos (0 %) a tener una tarifa de IVA de 19 %. También están los bienes gravados con 5 %, como el azúcar, el café, el chocolate o la sal, a los que se le podría aplicar.

Al igual, hoy no pagan IVA el plátano, las naranjas, la cebolla, la papa, la yuca, el tomate, la zanahoria, la sal o el arroz, entre otros.