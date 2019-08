Hasta este 20 de agosto hay plazo de inscripción para el First Lego League

Mañana termina el plazo para que los colegios y clubes de robótica del país participen y compitan en las eliminatorias regionales de Bogotá, Guajira, Antioquia, Valle, Cundinamarca y Santander de First Lego League, un concurso que invita a niños y jóvenes entre los 4 y 16 años a mostrar sus habilidades en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas para resolver problemáticas reales.

La edición 2019-2020 del First contará con tres categorías como: First Lego League Discovery Edition, para niños entre 4 a 6 años; First Lego League Jr., para niños entre 6 a 9 años y First Lego League para jóvenes entre 9 a 16 años. El reto para el desarrollo de las pruebas se inspira en las ciudades del futuro o Smart Cities.

En esta versión, las diferentes regiones del país están llamadas a participar en seis torneos regionales que se realizarán el próximo mes de noviembre, donde se espera la participación de 180 equipos.

Para Viviana Garzón, Directora de Stem MD Robotics de Uniminuto, esta competencia convoca la integración de las nuevas generaciones de colombianos en formación primaria y secundaria: “Nuevamente se ha organizado para Colombia esta competencia de alto rendimiento en robótica para que a través del aprendizaje los niños sean agentes de cambio y transformación en sus comunidades”.

La gran final nacional se realizará el 25 y 26 de enero de 2020, donde participarán los equipos ganadores de las competencias regionales que medirán sus destrezas para alcanzar un cupo a los más importantes eventos de robótica a nivel internacional.

Las inscripciones al evento se pueden realizar a través del link fll.uniminuto.edu