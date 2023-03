“Hay más casos de abusos en el Congreso”: senadora María José Pizarro

“Los casos aberrantes de abuso y acoso sexual en el Congreso están sucediendo en nuestras narices, les pido no ser más indolentes y les invito a denunciar”, señaló la congresista del Pacto Histórico, al presentar un informe en la plenaria del Senado sobre el protocolo de protección a los trabajadores que son acosados sexual y laboralmente en el Congreso. Le puede interesar: Presidente pone lupa sobre presuntos casos de abuso sexual en el Congreso

“Lo que buscamos es que al final de esta tarea, las víctimas tengan tanto el grado de empoderamiento como las garantías reales que les permitan acudir, con nuestro acompañamiento, si así lo desean, a instaurar las denuncias ante Fiscalía o Corte Suprema, o quejas ante Procuraduría y Comisión de Ética”, declaró. Le recomendamos: Senador revela quién es el funcionario del Congreso acusado de abuso sexual

En medio de su intervención, la senadora se molestó porque al parecer algunos de sus colegas no la estaban escuchando: “Es muy triste que hay compañeros hablando y no me escuchan. Estamos hablando de algo serio que pasó en sus narices, en las narices de todos nosotros”, dijo.