Hay mucho desocupado: Roy Barreras sobre demanda que busca sacarlo del Senado

Barreras fue elegido por el Pacto Histórico sin haber renunciado a su militancia en el Partido de la U un año antes; además, esta colectividad no hace parte del Movimiento Alianza Democrática Amplia (ADA), quien avaló su candidatura.

Frente a esta situación, Barreras dijo que tiene otras preocupaciones.

“Hay mucho ciudadano preocupado y desocupado. He tomado una decisión y no me dejo distraer, se harán cargo de esas demandas delirantes un equipo de abogados”, concluyó Barreras.

Un caso similar ocurrió en julio de 2021 cuando la Sala Plena del alto tribunal tumbó la curul en el Congreso de Ángela María Robledo por presunta doble militancia luego de que se estableciera que era representante de la Alianza Verde y candidata a la vicepresidencia por la Colombia Humana del ahora presidente Petro.