Hijo de Presidente de Asociación de Campesinos de Cachenche, denuncia atentado

La Asociación de Campesinos de Cachenche, Turbana conformada por unas 200 familias aseguran que han estado recibiendo amenazas que incitan su desalojo. Y este martes uno de sus miembros fue atacado.

El presidente de la Asociación, Enaldo Tovar, cuenta que eran las dos de la tarde cuando un hombre y una mujer que desplazaban en una motocicleta por la trocha o vía libre de la vereda, abordaron a su hijo.

La mujer, quien el joven asegura que tenía acento paisa y tez blanca, lo hostigó con palabras y amenazas para que él y su familia se fueran. Luego, se bajó de la motocicleta y con apoyo del conductor que la esperaba le lanzó varias cuchilladas al joven que logró esquivarlas, pero rompieron su camiseta.

Los hechos ocurrieron en la entrada a la parcela donde vive la familia Tovar.

Enaldo cuenta que no es la primera vez que recibe amenazas, “una vez aquí a mi casa llegaron dos tipos a las dos de la mañana, aparentemente perdidos buscando una dirección dígame usted, ¿quién viene a buscar una dirección en un monte donde no hay energía eléctrica solo rastrojos?”.

Lo que preocupa a los campesinos que hoy temen por sus vidas, son algunos dudosos vecinos propietarios de fincas aledañas interesados en desalojarlos. Aseguran que uno de estos vecinos, propietario de una finca aledaña, presiona para que la SAE logre el objetivo de desterrarlos.

Intereses en las tierras

La Asociación de Campesinos de Cachenche, dice que otra de sus preocupaciones son las personas que buscan ubicar una zona franca en la zona. Y aseguran que la Alcaldía de Turbana no está haciendo nada al respecto. Afirman que existen unas actas, que están utilizando en su contra pero que ellos no han firmado.

“Nos preocupa el silencio de la alcaldesa de Turbana Ana Lucia Julio Guerrero, que debería estar del lado del pueblo, no está bien el silencio del Secretario del Interior Eric Rodríguez, la presión del ex concejal Alex Castro amigo personal de la alcaldesa quien es propietario de una finca que lindera con nosotros y hoy no se acuerda que también se apoderó en el pasado de varias hectáreas de terrenos baldíos”, expresaron.

Para los campesinos el problema inició con la llegada de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Expresan que desde que apareció esta organización, también iniciaron las amenazas de muerte contra ellos. Además aseguran que están desvalorizando sus territorios.

La Asociación de Campesinos, hace un llamado de atención a las autoridades para que intervengan en la situación.