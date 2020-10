Hospital transitorio de Corferias en Bogotá llegó a su fin

La Secretaría de Salud de Bogotá informó que luego de 5 meses de operación, el Hospital Transitorio de Corferias, instalado para asegurar la atención de pacientes durante la emergencia del covid-19, finalizó su operación en la capital.

El hospital contó con 274 camas y atendió a pacientes de mediana y baja complejidad de otras patologías además de pacientes con covid-19. Entre el 6 de mayo y el 21 de septiembre, el lugar atendió un total de 515 pacientes.

“Por fortuna no fueron necesarias todas esas camas. No obstante se atendieron más de 500 personas en el Centro hospitalario de Corferias, la red hospitalaria con que contaba Bogotá, tanto en el sector público como privado, fue capaz de absorber la demanda de pacientes que se presentaron en el pico de la pandemia. Afortunadamente no se necesitó tanto como habíamos planteado y eso quiere decir que como ciudad lo hicimos bien”, afirmó el secretario de Salud de la capital, Alejandro Gómez.

El centro transitorio nunca llegó a una ocupación del 100%, la ocupación promedio de pacientes con covid fue del 45,3%, mientras la ocupación de usuarios con otras patologías fue del 40,9%.

Durante su funcionamiento, el Hospital Transitorio causó polémica en la ciudad, pues algunos aseguraron que en el proyecto hubo importantes sobrecostos o que no cumplió su finalidad, pues pudo verse desocupado en algunas oportunidades.

Ante esto, el distrito ha asegurado que el Hospital fue una medida de prevención y precaución, clave en la gestión del riesgo, y una medida rápida ante la inminente llegada del covid-19 al país y a la ciudad.

Además, según los datos de la Secretaría de Salud, sólo se destinó el 20% de los recursos que se tenían estimados, pues para su funcionamiento se ejecutaron $18.000 millones de pesos de los 200.000 millones estipulados inicialmente.