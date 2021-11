Hoy hablamos de 6.402 víctimas de falsos positivos, pero son más: mayor retirado

Antiguos miembros del Ejército reconocieron su responsabilidad por ‘falsos positivos’ en el departamento de Casanare, en el marco de un acto de reconocimiento ante la Comisión de la Verdad que se realizó este miércoles.

“Qué fácil es hacer de la guerra el escenario del éxito de algunos pocos, que nos pedían resultados a diario y litros de sangre. Nada de lo que dejamos consignado en los documentos era real. Todo era organizado, era falso”, dijo Faiber Alberto Amaya, sargento segundo (r) del Ejército, durante el acto de reconocimiento.

Durante su relato este hombre, padre de dos hijos, dijo que desde que entró al Ejército les enseñan a que todo lo que se hace es por orden. “Si el comandante no autoriza uno no puede hacerlo. Desde ahí se inicia la subordinación. Y nos lo meten tan de fondo en el cerebro, que obedecemos sin decir una sola palabra, los comandantes nos calificaban esas órdenes y esa subordinación me llevó a tomar esas decisiones que no debí tomar nunca en mi vida”, por lo que pidió que esto no se tome como una excusa a su responsabilidad.

Agregó que esas malas decisiones hicieron “sufrir no solo a una familia, sino a todo un departamento, porque el departamento fue estigmatizado y señalado. Se le hizo daño a muchas personas por culpa de nosotros”.

Por último, dijo que quiere seguir aportando a la paz. “Hacer la guerra es fácil, pero venir aquí a reconocer el daño que hemos hecho es muy difícil”.