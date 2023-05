¿Hubo pelea en asamblea de profesores? Fecode responde

Tras esto, el video se volvió viral y los comentarios de rechazo no se hicieron esperar. Por eso, un tiempo después de lo sucedido, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación publicó un video en todas sus redes sociales oficiales, con el cual desmienten todo tipo de versiones, asegurando que lo que se vio allí no fue una pelea.

Pero todo no acabó ahí, porque en otro video, de alguien que al parecer también asistió a la asamblea, se escucha cómo la otra persona inmersa en el problema acusó al presidente de Fecode, Carlos Rivas Segura, de que lo atacó y le cortó la mano en ese forcejeo que se vio en el primer video.

”Cómo me van a pegar. Mire, me cortó la mano. Rivas me cortó la mano. Así no es, Rivas”, Se logra a escuchar en el video.