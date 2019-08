ICA declara alerta nacional por presencia del Fusarium, el hongo del banano

Solamente 175 hectáreas han sido afectadas en La Guajira por el hongo Fusarium Raza 4 Tropical. En el resto del país no se ha encontrado signos de la enfermedad. pic.twitter.com/KdbjJA3Y0a

No obstante, la entidad descartó que este hongo pueda tener consecuencias para la salud humana, por lo que la funcionaria dijo que la fruta se podrá seguir consumiendo sin restricción.

“Existen antecedentes en países donde la enfermedad ha sido registrada y no han tenido afectaciones en la exportación porque la fruta no es un vehículo de transportación del Fusarium. Por ello, esperamos que no se dé ninguna restricción”, aseguró la Gerente del ICA .