Imputan cargos al cirujano Antonio Figueredo y le prohíben salir del país

Por un lado, “la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares donde se encuentre la víctima María Paula Pizarro Higuera, incluyendo su lugar de trabajo” y por otro lado, “la prohibición de comunicarse con María Paula Pizarro o algún miembro de la familia de la víctima, por cualquier medio digital, telefónico o red social o por cualquier medio de comunicación”, señala el medio de comunicación.

La agresión de María Paula Pizarro ocurrió cuando salía con Figueredo de un bar en Bucaramanga.

“Nos montamos al carro y empieza a decirme que yo no merecía ir a un hotel. Me lleva a una residencia, me pide que le baile, yo le digo que no. Entonces me quitó el celular, empezó a ver algunos mensajes de mis amigos, y me dio un puño en el ojo izquierdo. Luego me tiró al piso, me empezó a pegar patadas, yo me puse en posición fetal y como pude me subí al carro (...) Me llevó al sótano de un parqueadero y me dijo que me tenía que perder, que no podía llegar así a la casa”, le dijo la mujer a Semana en diciembre, tras denunciar a su agresor, quien además era amigo de su padre.