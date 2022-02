Ingrid Betancourt regresó al lugar donde fue secuestrada luego de 20 años

Exactamente hace 20 años, el 23 de febrero del año 2002, Ingrid Betancourt fue secuestrada por las Farc cuando se dirigía a una zona de distención. La candidata presidencial fue abordada en el kilómetro tres, vía La Montañita-Vereda Capitolio en Florencia, Caquetá.

Este miércoles, Betancourt llegó nuevamente a Florencia para hacer el recorrido y llegar al punto exacto en donde la secuestraron, como símbolo del hecho que partió su vida en dos etapas. Durante el recorrido, la candidata aseguró que por esa razón aspira nuevamente a la Presidencia, para liberar y recompensar a quienes se vieron afectados por el conflicto armado.

“Todos merecemos ser liberados y todos merecemos ser compensados, ser reparados. Hace 20 años aquí empezó todo, tenía 40 años cuando aterricé acá y en ese momento se desencadenaron unos hechos que llevaron a la terminación violenta de mi campaña a la Presidencia contra la corrupción”, manifestó la candidata presidencial del partido Verde Oxigeno en el aeropuerto Gustavo Atunduaga.

“Un secuestro y cautiverio que duró seis años y medio y a una liberación que fue la de la operación ‘Jaque’”, expresó Betancourt, quien aseguró que continúa con lo que empezó hace 20 años, con la intensión de liberar a todos los colombianos de la corrupción.

Expresó que su primera campaña se centró en denunciar los actos corruptos que se cometían en el Gobierno del expresidente Andrés Pastrana y en el de su antecesor, Ernesto Samper.

“Yo había cortado de tajo mi vínculo con el partido Liberal, por la corrupción que descubrí, después hice campaña siempre en contra de las maquinarias, rechazando y denunciando los dineros corruptos. Ese sistema y esas personas que yo acusé se voltearon contra mí y me acusaron de mi secuestro”, expresó la candidata presidencial.

Betancourt afirmó que su cautiverio fue un mensaje para quienes pretendían valientemente denunciar la corrupción de los diferentes extremos políticos, hecho que la candidata considera causó que muchos por temor se silenciaran. La exsenadora rechazó que ante la opinión pública a ella la hubieran hecho ver como la culpable del secuestro.

“Después de la liberación yo necesité tiempo para sanar, lejos de todo, con la esperanza que durante todo ese tiempo Colombia hubiera cambiado. Pero fíjense que no cambió, hoy en estas elecciones la corrupción se volvió a filtrar por todos lados, hasta en la coalición que yo ayudé a conformar, hasta en las personas que más han tomado las banderas en contra de la corrupción como Rodolfo Hernández”.

La candidata aseguró que Colombia no puede pasar de una corrupción de derecha a una de izquierda, refiriéndose puntualmente al precandidato Gustavo Petro. Aseguró que ella es la opción para que el país no continúe en lo mismo, debido a que pasó muchos años alejada de la política colombiana y por ese motivo no le debe nada a nadie.