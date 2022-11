Ingrid fue asesinada por su hijo, piden ayuda para llevar su cuerpo a Venezuela

“Nos iba bien porque mucha gente nos ha querido”, dice Luis Palma, el viudo de la mujer. Asegura que un año atrás, uno de sus hijos, de 31 años, decidió aventurar a Perú, donde perdió la vida en la pandemia de la covid-19 y no pudieron repatriar el cadáver. Ahora teme que ocurra lo mismo con Íngrid.

Como el joven no regresó, tanto Luis como Íngrid salieron a las 11:40 de la noche a buscarlo y como era de esperarse, lo encontraron bajo efectos, al parecer, con una dosis de cocaína.

En la mañana del jueves, el joven, de 26 años, le dijo a Íngrid que iba a buscar un medicamento, y aunque Luis quiso prevenir que el muchacho saliera, no pudo hacer nada. La mamá le dio el permiso, con el compromiso de regresar pronto.

La mujer sufrió una herida de arma cortante que le quitó la vida en su propia casa. Horas después, el hijo se presentó en la Fiscalía en el centro de Cali, aseguró que no sabía porqué su mamá estaba muerta.

Precisamente esa misma noche le dijo a su papá luego del crimen: “’Apá, qué hago yo aquí’, me decía. ‘Tengo hambre y frío. Dile a mi mamá que venga’”, contó Luis a los medios.

Luis dice que no se puede ir de Cali sin saber qué pasará con su hijo que ahora está preso. “Mi muchacho no es malo, pero lo atacó ese demonio de la droga. Yo no lo voy a dejar solo”.

El padre de familia ahora busca los recursos para trasladar el féretro de su esposa Íngrid a Venezuela. Le ponen más de una condición porque ella mide más de 1,92 metros. Debe conseguir unos seis millones de pesos para el viaje. Para eso espera llamadas en el celular 321 8087097.