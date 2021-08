Ingrit Valencia denuncia estafa en compra de una casa de $150 millones

Este hombre, de acuerdo con el relato de Ingrit, le entregó las llaves de la casa, pagó la administración y los servicios y desde ese momento ella lleva un año viviendo ahí.

Sin embargo, los problemas llegaron cuando ella regresó de Tokio, porque se encontró con la noticia que tiene una carta de desalojo, “que el verdadero dueño está pidiendo la casa y pues yo pagué por esa casa, hice un negocio con esta persona y ahora esta persona no me quiere devolver el dinero, no me da cara y siempre es como con evasivas”.