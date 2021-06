Investigan a civiles armados en Cali y a policías que omitieron capturarlos

Cada vez que el Gobierno y las FF. AA. digan que no infiltran la protesta, que condenan el paramilitarismo y respetan DD.HH recordémosles este video de hechos que acaban de ocurrir en Ciudad Jardín, Cali. ¿ @PoliciaColombia también van a decir que es falso? #ParoNacional28M pic.twitter.com/53T510Ig5q

El general Fernando Murillo, director de la Dijín, aseguró que, “hemos actuado oportunamente identificando tanto a las personas no uniformadas, como a los uniformados, para que las autoridades actúen oportunamente”.

Por otro lado, a través de sus redes sociales, una de las personas de civil que estaba disparando se pronunció sobre los hechos.

Se trata de Andrés Escobar, un influencer reconocido en Colombia y empresario de la ciudad de Cali, quien a través de un vídeo expresó disculpas públicas por los hechos.

“Quiero hacer este vídeo para públicamente pedir una disculpa por los hechos sucedidos el día viernes 28 de mayo, esto lo hago porque el camino no son las armas, el camino no es una guerra civil, mi intención no es hacer un llamado al odio”, dijo Escobar.

El influencer dijo que lo han expuesto en redes sociales y que incluso lo han amenazado a él y a su familia, además aseguró que el arma que estaba usando era de fogueo, “Estoy preocupado por mí, por mi familia, nos han llegado amenazas... En el video se ve que estoy haciendo disparos al aire, no tenía intención de causarle daño a ninguna persona, no se presentó ningún herido, ni mucho menos un homicidio, estaban reduciendo a la fuerza pública los vándalos, los disparos fueron para disuadirlos, ya que estaban avanzando para quemar el CAI”, dijo para cerrar Escobar.