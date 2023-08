Investigan muerte de colombiana que cayó de un edificio en Chile

“Ella se fue con el fin de buscar un mejor vivir para ella y para su hijo, con alguien que la esperaba allá, su pareja. Ella estaba con el niño, ella me decía que no salía del apartamento por el niño”, indicó la madre de la joven, María Edith Astaiza en RCN Radio. Le puede interesar: Aterrador: Daniel Sancho apuñaló a Edwin Arrieta antes de desmembrarlo

Según indican sus familiares, en este proceso de investigación está la pareja sentimental de la joven, ya que con anterioridad había sido denunciado por violencia intrafamiliar, y en las denuncias y señalamientos que había hecho Lindsay este la había agredido en reiteradas ocasiones.

“Yo no he recibido ningún tipo de información de las autoridades. Pero sí sé que están investigando a la pareja sentimental. El chico me dijo que lo estaban investigando a él, porque ya estaba demandando por agresión, ellos, tenían una vida complicada, en los pocos meses que estuvieron allá peleaban, la última vez la agredió bastante”, agregó la madre de familia.