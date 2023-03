Invima, citado a debate de control por desabastecimiento de medicamentos

Incluso, recientemente Rossi manifestó que “la escasez de medicamentos se debe a que las EPS los están reteniendo para no entregarlos a los usuarios, con el objetivo de oponerse a la reforma a la salud”, declaraciones que fueron negadas por las Entidades Promotoras de Salud.

“Esa afirmación es falsa y sin fundamento, las opiniones del director del Invima le hacen daño a la salud y no aportan ninguna evidencia técnica para explicar el fenómeno que hoy vive el sistema”, señaló la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi).

La entidad que agremia a las EPS señaló que “es hora de ofrecer soluciones y no desviar la atención del país en acusaciones infundadas que no aportan a los colombianos que hoy no cuentan con medicamentos necesarios para enfrentar su salud”.