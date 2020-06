Italia con 300 contagios diarios cuatro meses después de primer caso de COVID

LOS COLEGIOS PUEDEN CONVERTIRSE EN UNA BOMBA

“Con los colegios tenemos que tener cuidado. El tema es vital y los datos son contradictorios. Y un contagio allí puede convertirse en una bomba”, alerta Ranieri Guerra, uno de los responsables de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en una entrevista publicada hoy en el diario “La Reppublica”.

“Como OMS europea, hemos convocado una conferencia de expertos, y en Italia tenemos la suerte de reabrir los colegios después de los demás. Esta vez no estamos llamados a ser los precursores, pero no podemos permitirnos errores”, agrega Guerra, en referencia a que los colegios no abrirán hasta mediados de septiembre.

Anuncia que se comenzará a vigilar las aguas residuales para reconocer brotes que puedan reavivar los contagios.

Según se desprende de los análisis del Instituto de Sanidad italiano (ISS) de las aguas residuales recolectadas antes de que el 21 de febrero pasado se detectara oficialmente el primer caso en el país, el virus SARS-CoV-2 circulaba en Milán y Turín, ciudades del norte de Italia, ya desde diciembre de 2019

Las muestras tomadas en las purificadoras de los centros urbanos del norte de Italia demuestran que el coronavirus circulaba ya en la población, afirma el informe, que, añade, “proporciona información coherente con resultados obtenidos del análisis en otros países.

“Tenemos que mantener las mascarillas y distancias. La llamada gripe española mató más en la segunda ola”, continúa Guerra, por lo que “es importante no superar un límite por encima del cual se hace difícil mantener la epidemia bajo control”.

Por otra parte, desde que hace una semana se lanzó en toda Italia la aplicación para teléfonos móviles “Immuni”, que sirve para trazar el posible contacto con positivos, esta app ha sido descargada por 3.352.902 italianos.

Para la ministra italiana de Innovación, Paola Pisano, este es únicamente el principio, pues “han pasado sólo unos días desde que finalizó el período de prueba” y “todavía se tiene que llegar a fondo con la campaña de comunicación”.

PROTESTAS EN MILÁN POR LA GESTIÓN DE LA EMERGENCIA.

Cerca 5.000 personas, según los organizadores, se concentraron hoy en plaza del Duomo de Milán para protestar contra la gestión de la emergencia sanitaria en Lombardía, la región más afectada por el coronavirus

Varias personas subieron al escenario para relatar sus experiencias en estos cuatro meses, sobre todo familiares que perdieron a sus allegados por el coronavirus en residencias de ancianos y enfermos.

“Perdí a mi madre que estaba en el hospital Don Gnocchi en Milán solo para hacer rehabilitación. Pensé que allí la protegerían porque esta es la tarea de estos centros, pero esto no sucedió y claramente hay responsabilidades por parte de la región de Lombardía y también por parte de médicos, enfermeras y personal. Estoy seguro de que la justicia seguirá su curso y esta historia no será olvidada. No deseamos a nadie lo que hemos pasado”, dijo a los medios una de las personas que intervino en el acto.

La manifestación comenzó con un minuto de silencio por las muertes de la COVID-19 en Italia, en general, y en Lombardía, en particular, donde las víctimas son oficialmente más de 16.000, casi la mitad de las del todo el país.

Muchos de los asistentes pidieron que la sanidad lombarda sea intervenida y otros la dimisión del presidente de la región Attilio Fontana, que hoy justo fue recibido por el papa Francisco junto con una representación de sanitarios.