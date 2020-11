Iván Duque y Álvaro Uribe, ni tan cerca ni tan lejos

Aunque no fue público sí corrió el rumor que a Uribe no le gustó que Duque hubiese asumido unos compromisos en temas que ya se habían expuesto en el partido como también en sus promesas de campaña.

LA SITUACIÓN ACTUAL

El momento actual de la relación entre Duque y Uribe, según comentaron varios congresistas del Centro Democrático y analistas, no es tan cercana como se piensa, ni tan lejana como se pretende decir en algunos sectores.

La pandemia del coronavirus pareció ser en algún momento el punto de unión entre ambos, pero fue la investigación y posterior detención que sufrió el expresidente Uribe, lo que llevó a considerar que el distanciamiento era inevitable.

Ese comentario se dio porque Duque se demoró en salir a expresar su respaldo a Uribe, sin embargo unos días después la defensa a su mentor le generó que incluso fuera entutelado porque supuestamente estaba aprovechando su cargo de Jefe del Estado para hacer política.

Pero es el referendo que ha presentado el exmandatario en el último mes lo que ha llevado a la nueva discrepancia. “Lo que pasa es que ni el presidente Duque ni ningún ministro se ha pronunciado sobre el referendo, eso generó molestia en el expresidente Uribe”, señaló un congresista del Centro Democrático que pidió no ser mencionado.

El representante a la Cámara del uribismo, Ricardo Ferro, sostiene que no ve que existe ese distanciamiento, “yo lo que veo es que el presidente Uribe cada vez está más satisfecho con la gestión que adelanta el presidente Duque”.

El senador, también del Centro Democrático, John Harold Suárez, es muy puntual en considerar que entre ambos dirigentes sólo hay entendimiento, “de Uribe al Gobierno Duque respeto y apoyo. Del presidente Duque a Uribe gratitud”.

Otro senador uribista comentó que Uribe lo que ha esperado siempre es que Duque tenga acciones similares a las que él hacía en su gobierno, como por ejemplo que cuando le cuestionan su compromiso para dar la seguridad a los líderes sociales y de derechos humanos no asume el tema de inmediato, e incluso ir a las regiones afectadas.

“Debe cobrar más lo que está haciendo su gobierno, se demoran mucha veces en hacerlo y eso le da espacio a la oposición para que le den palo”, manifestó el congresista que mantuvo su reserva, pero que resalta esas preocupaciones de Uribe frente al gobierno.

El analista John Mario González sostiene que frente a ese supuesto divorcio que parecería venir son sólo conjeturas porque no hay prueba para eso. “Si bien Duque ha estado muy por debajo de la aspiración de Uribe, ese distanciamiento del que se habla no puede llegar a un rompimiento”.

Para González, además hay una razón más para que se mantenga ese “matrimonio”. “Duque no tiene el carácter para ese rompimiento, ya está marcado su gobierno con el uribismo, de fondo no hay razones para un rompimiento con Uribe. Es como la pareja de maridos que duermen en la misma cama, pero no es la relación ideal, no están enamorados”.

El también analista Luis Estrada, coincide con González en que el presidente Iván Duque no llegará a terminar la relación con Álvaro Uribe así como lo hizo Juan Manuel Santos a los pocos meses de iniciar su gobierno, porque existe mayor identidad política entre los dos y que Duque, por ahora, no tiene el peso para enfrentar de lleno a Uribe.

Lo cierto entre todas esas conjeturas de cómo es la relación hoy Uribe y Duque, es claro que el maestro ya ha enseñado al alumno a como es volar y ser independiente en muchas cosas.