JEP abre macrocaso 08, sobre vínculos de Fuerza Pública con paramilitares

Este nuevo macrocaso que se suma al número 10, que investiga graves crímenes no amnistiables cometidos por las Farc, y que fue abierto el pasado 15 de julio, recibió el nombre de ‘Crímenes cometidos por miembros de la Fuerza Pública, otros agentes del Estado, o en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles, por causa, con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano’, y tiene como objetivo investigar los hechos más graves que no están incluidos dentro de los casos abiertos desde 2019.

Esto quiere decir, según la JEP, todas las conductas no amnistiables cometidas de manera directa o en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles y que no corresponden con ‘falsos positivos’ (caso 03), victimización de miembros de la Unión Patriótica (caso 06), o que no están siendo investigadas en los casos territoriales (02, 04 y 05).

Los crímenes abordados en este nuevo macrocaso son los homicidios, masacres, desaparición forzada, desplazamiento forzado, despojo, tortura, amenaza, violencia sexual y detención ilegal. Estas conductas están mencionadas en 184 informes analizados, de los 974 recibidos por la JEP.

Más de 15.000 víctimas

A partir del análisis de los informes presentados a la JEP, las cifras preliminares de la investigación indican que hay un universo de 15.710 víctimas de hechos atribuidos a miembros de la Fuerza Pública, 56.502 a paramilitares y 280 a otros agentes del Estado.

En este sentido la JEP determinó que los principales crímenes atribuidos de manera directa a la Fuerza Pública fueron: homicidios con 8.345 casos; desplazamiento forzado, 2.904; amenazas 1.638; tortura, 1.249 y desaparición forzada, 1.136. El 51% de los hechos se concentró entre 2000 y 2009.