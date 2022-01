Jhonier Leal mandó audio a su hermano y su madre cuando ya estaban muertos

Durante la audiencia de imputación de cargos contra Jhonier Rodolfo Leal Hernández, hermano del estilista de las famosas, el fiscal del caso publicó una nota de voz en la que, el día de su muerte, Mauricio Leal le pidió a su hermano unas galletas. (Así fue como Jhonier Leal habría alterado la escena del doble crimen)

En la grabación se escucha a Mauricio Leal cuando solicita a Jhonier que “si de pronto las logras puedes comprar un paquete de galletas Club Social Integral...Yo te doy el dinero acá, sólo si alcanzas, no lo vayas a ver como un compromiso, gracias”.

Según la Fiscalía, horas después de ese mensaje de voz, Jhonier Leal habría llegado a su vivienda y habría acabado con la vida de su mamá y de su hermano.

En la audiencia también se reveló un audio de Jhonier en el que trataba de “mostrar su vínculo amoroso o de hermandad con su hermano Maito” tras presuntamente haberlo asesinado, sin embargo, señaló que el acusado y la víctima “jamás se trataban de esa forma”.

”Hola mi madre hermosa, cómo amaneces, vi que durmieron mucho ayer. Llegue anoche y estaban dormidos. Vengo ahora y siguen dormidos, Dios los bendiga, no sé, no sé porque no se han levantado, pero avísame como sigues del dolor de la pierna y cómo siguió Mao del dolor y cómo va todo. Y cuéntame lo de los huevos, tú me habías dicho que los habías dejado pagos, pero entonces cuándo paso por ellos”, dijo Jhonier en el audio. (Fiscalía revela escalofriantes detalles del asesinato de Mauricio Leal)