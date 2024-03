Juan Fernando Petro responde a Comisión Latinoamericana de DD. HH.

“Un día es tu mejor amigo y al otro día es la persona que más te odia, son reacciones tan contradictorias no solamente emocionalmente, sino en su pensamiento. A mí me dejan fuera de base”, explicó Petro, quien admitió que la Comisión Latinoamericana sí se equivocó al contratarlo en la medida en que buscaba otros fines diferentes al trabajo en territorio.

“Me he internado, me he ido a la Colombia profunda a hablar con comunidades. Inclusive, en los últimos problemas que me he metido ha sido por hablar con alcaldes para tratar de visibilizar –no de ocupar la voz del Gobierno y del Estado–, sino tratar de ser un puente y mediador de comunicación, para escuchar a esas comunidades que han sido no escuchadas e invisibilizadas a través de décadas enteras. Esa era mi función”, precisó.

Por otro lado, reivindicando también que acudió a muchos territorios “como líder social independiente”, Petro negó que el escándalo del Pacto de La Picota (relacionado con supuestos acuerdos con presos de alto valor a cambio de votar por su hermano), haya ocurrido fungiendo como integrante de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos. Lea: Denuncia contra Petro por presunta financiación de disidencias Farc a su campaña

“Rodrigo Ricaurte comete un gravísimo error y una grandísima mentira al decir que cuando me pasó aquello del Pacto de La Picota, hace dos años, estaba con la Comisión Latinoamericana. Es imposible que diga que yo los contradije, que no les hice caso, si ni siquiera estaba con ellos. Estaba trabajando paralelamente con la Comisión Intereclesiástica de Paz, Perdón y Reconciliación con Danilo Rueda, y Gustavo aún no era presidente de la República”, manifestó.

Finalmente, explicó que fue solo cuando su hermano llegó a la Presidencia que fue invitado a la Comisión Latinoamericana, insistiendo en que en dicho acercamiento influyó que su familiar fuera el jefe de Estado. “Ricaurte está generando un boom mediático y en los peores términos, muy bajos, que no tienen nada de derechos humanos y contradicen la filosofía de una comisión (...) Trata de ocultar las verdaderas razones por las cuales realmente quisieron utilizar mi nombre y sacar usufructo a través de nuestro trabajo”.