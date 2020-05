La ARN inició estrategia para apoyar el liderazgo de mujeres excombatientes

Mejor la calidad de vida

Con respecto al programa, el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, destacó que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres.

“Desde el Gobierno Nacional buscamos contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres y a la superación de las brechas de desigualdad. Con el fortalecimiento de su ciudadanía activa y la promoción de sus derechos, avanzamos en el cumplimiento de nuestra política Paz con Legalidad”, afirmó el Consejero.

Por su parte, la Directora del British Council en Colombia, Soraya Colmenares, destacó la importancia del trabajo realizado con las mujeres y las capacitaciones que recibieron a través de la metodología en liderazgo social Active Citizens, la cual se ha implementado en 77 países.

“Nos complace ser aliados del Gobierno en este proceso en Colombia y contribuir al fortalecimiento y visibilización de las capacidades de las mujeres”, resaltó.

Entre tanto, la lideresa e integrante de la Mesa Municipal de Víctimas de Manaure Balcón del Cesar (Cesar), Martha Núñez, se ha convertido en referente para mujeres que están dispuestas a hacer del sufrimiento que les dejó el paso de la violencia un combustible de cambio para sus vidas, sus familias y su comunidad.

“Supe que había perdonado el día que me senté a hablar con la persona que me había hecho daño y no sentí dolor ni rabia en el corazón”, sostiene la lideresa.

