La cadena perpetua a violadores de menores pasó a última votación

Después de cinco sesiones, de una amplia discusión y hasta de una recusación, entre otras situaciones, el acto legislativo por medio del cual se instaura en Colombia la cadena perpetua a los violadores de niños, fue aprobado en la Comisión I del Senado en su séptimo debate.

La reforma constitucional logró superar finalmente el duro planteamiento que plantearon un grupo de senadores que desde el inicio de la discusión se apartaron del mismo por considerarlo inconstitucional, como fueron Roy Barreras, Gustavo Petro, Armando Benedetti, Angélica Lozano, entre otros.

Esta reforma incluso siguió siendo controvertida hasta último momento porque se habría votado de forma irregular, esto porque todos los integrantes de la comisión fueron recusados, situación que se superó tras una notificación de la Comisión de Ética que no sesionó formalmente, sino que lo hizo sobre la marcha y negó aceptar la misma.

Uno de los principales críticos a la reforma, el senador Benedetti, insistió en que se equivocan al pensar que al ser aprobada la reforma, y si además supera su estudio de constitucionalidad, ya será la garantía total para que a los menores no los siga abusando y violando.

“Acá se habla como si con esto se fuera a acabar la impunidad, que es altísima. Aquí ustedes se enteran de la violación de un niño de acuerdo con la clase social del violador o el violado. Si Uribe Noguera hubiera sido de Ciudad Bolívar, nadie le hubiera parado bolas porque eso pasa allá por decenas, por cientos. Entonces, no se puede decir que con este proyecto de ley se van a asustar a los violadores, porque como ya expliqué antes es un impulso que no pueden controlar. No se puede seguir vendiendo el tema como si ya se hubiera arreglado el problema”, declaró.

Por su parte el coordinador ponente, Miguel Ángel Pinto, manifestó que tras un largo debate y de muchas trabas, “logramos aprobar el acto legislativo que consagra la prisión perpetua, para delitos contra niños, niñas y adolescentes. Insisto en que el argumento de que el acto legislativo viola el bloque de constitucionalidad, es una falacia, toda vez , que ningún convenio o corte internacional se ha pronunciado al respecto”.

Ese precisamente fue el principal argumento que se ha esgrimido para rechazar el proyecto, porque se considera que ese tipo de pena ya está incluido en el régimen de penas del país, además que la pena de cadena perpetua no se puede especificar para uno delitos si y para otros no.

La reforma, como lo señaló el ponente Pinto, pasa ahora la otra semana a la plenaria del Senado, en donde verá cumplir su octavo y último debate. Uno de los temas que más llevará a discusión amplia es la posibilidad de que la pena de cadena perpetua sea revisable a los 25 de años de la condena del violador, eso dependiendo de cómo haya sido su comportamiento.

El senador Pinto, además insistió durante la última discusión que esta reforma sólo aplicará a futuro, más no con posibilidad de que se pueda revisar la condena a casos ya sucedidos, como por ejemplo el de Luis Alfredo Garavito, asesinó de más de 140 niños a quienes previamente violó.

UNA ALTERNATIVA

Ante las dificultades que se prevé tendrá esta reforma en su última votación como en su paso por la Corte Constitucional, la Comisión Primera del Senado también le dio el aval en tercer debate al proyecto de ley que determina que los delitos sexuales contra los menores serán imprescriptibles para que las investigaciones no caduquen en el tiempo.

La ley es de autoría del representante liberal Harry González, quien sostiene que “es una herramienta que abre la puerta a garantizar el acceso a la justicia. Acabar con la prescripción en materia penal para este tipo de delitos, es la mejor oportunidad para garantizar justicia, toda vez que, en el caso particular de estos delitos relacionado con la violencia sexual contra menores, solo entre un 3% o 4% son objeto de juzgamiento”.

González indicó que el acceso a la justicia y la operatividad de la Administración de justicia ha sido muy ineficiente en la persecución de estas conductas contra los niños y por eso, en muchas oportunidades, los implicados o presuntos culpables, quedan en libertad.

La ponente en tercer debate fue la senadora Angélica Lozano, quien aseguró que “establecer la imprescriptibilidad de la acción penal, es decir, de iniciar el proceso, busca permitir que el menor de 18 años que ha sido víctima de los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o el delito de incesto, no pierda la posibilidad de que su victimario sea investigado, juzgado y sancionado en ningún momento”.

A su turno el senador Gustavo Petro, sostuvo es justo que los niños y niñas que han sido víctimas de abuso sexual puedan en cualquier momento de su vida denunciar al victimario e iniciar acción penal.

Ésta ley de imprescriptibilidad del delito sexual contra la niñez, pasa a la plenaria del Senado, la otra semana, a su última discusión.