La controversia que se formó en redes por mensaje rechazando el atentado en Bogotá

Las redes sociales este jueves fueron el centro de rechazo al atentado terrorista ocurrido en la Escuela de Policía General Santander, que deja hasta el momento 10 personas muertas y más de 60 heridas, pero también fueron el escenario para que se formara una fuerte controversia entre varias personalidades del país.

En ese espiral de comentarios estuvo el del expresidente de Colombia y jefe del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, quien escribió: “Qué dolor el carro bomba a la Escuela de Policía! Qué grave que la Paz hubiera sido un proceso de sometimiento del Estado al terrorismo!”.

La crítica a ese trino vino del analista y columnista Álvaro Forero Tascón, quien estimó que la posición de Uribe al decir que el país se sometió al terrorismo es completamente contrario a lo expresado por el presidente Iván Duque, quien en su primer y única declaración, por el momento, aseguró que el Estado colombiano nunca se ha sometido al terrorismo.

“Este demencial acto terrorista no quedará impune, los colombianos nunca nos hemos sometido al terrorismo, siempre lo hemos derrotado, esta no será la excepción, no nos doblegarán”, expresó Duque.

La polémica también fue agitada por el hijo del expresidente, Jerónimo Uribe, y el periodista Daniel Samper. Uribe dedujo que parte de la responsabilidad del atentado fue por el expresidente Juan Manuel Santos, mientras que Samper, rechazó ese tipo de pronunciamientos.

Jerónimo Uribe, en su trino, escribió que “se sabía que la paz de Santos era una farsa. Enfrentar el mar de coca, minería ilegal y corrupción que dejó Santos es un tremendo reto para el Presidente Duque”.

“Qué mal que ante un acto terrorista atroz, la reacción no sea expresar solidaridad a las víctimas, sino escribir trinos de este calibre: ¿imposible rechazar el terrorismo de tajo, unidos, sin banderas ni mezquindades políticas?”, escribió Daniel Samper Ospina.

El exjefe negociador del proceso de paz con las Farc, Humberto de la Calle, igualmente fue criticado por su mensaje de rechazo al atentado. De la Calle indicó: “señor Presidente: no puede haber fisuras en la condena absoluta al carrobomba. Pero sugiero un momento de reflexión. Tratemos de preservar el terreno ganado con el diálogo por encima de diferencias anteriores. Es este el momento en que su llamado a la unidad es necesario”.

A lo cual el senador uribista Carlos Felipe Mejía le respondió que: “Como siempre De la Calle pidiendo que la impunidad esté por encima de la Justicia. Diálogo con quienes no tienen el más mínimo interés en la paz, en parar sus acciones violentas y en liberar a todos los secuestrados, como pidió el Pte @IvanDuque? (La impunidad fue la que ganó terreno)”.

Finalmente, la senadora uribista María Fernanda Cabal, aprovechó un trino del periodista Herbin Hoyos Medina, sobre que el terrorista que se inmoló en el atentado José Aldemar Rojas, había hecho parte de las Farc en los frentes 10 y 45 y que tenían vínculos con el ELN.

Cabal escribió sobre Rojas que “su misión es matar colombianos. Después fungen como “defensores de la paz y los derechos humanos” y el Estado pervertido los protege y les da casa, carro, beca y no extradición”.