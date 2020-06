La COVID-19 habría llegado a Colombia en febrero

La Universidad del Rosario, en colaboración con el Instituto Nacional de Salud (INS) y el Ichan School of Medicine at Mount Sinai de Estados Unidos, realizaron un estudio en el que se descubrió que según las mutaciones en el genoma del virus el primer evento de introducción al país del Covid-19 pudo ser el 17 de febrero, siendo Francia el origen más probable del virus y no el 6 de marzo como se pensaba inicialmente.

Juan David Ramírez, director del Laboratorio de Microbiología de la Universidad del Rosario explicó que “la secuenciación del genoma del virus permite hacer una vigilancia de alta resolución de esta epidemia. Con estos datos se puede determinar el origen y dispersión de este, al poder establecer los distintos tipos de virus que circulan en diferentes regiones geográficas”.

Estas secuencias se definen como linajes, es decir, mutaciones del virus que se acumulan en el tiempo, pues el virus descrito inicialmente en Wuhan, China, es diferente al de ahora.

Así mismo, los análisis de las mutaciones del virus permiten establecer la escala temporal en la cual estos linajes se introdujeron en una región geográfica en específico. A la fecha se han reportado al menos 81 linajes del virus alrededor del mundo.

Hasta el pasado 5 de abril se informaron dos secuencias del genoma del nuevo coronavirus en Colombia reportadas por el INS. La primera fue de una muestra recolectada en Medellín de un paciente de 28 años, que se agrupó con los miembros del linaje B, que incluye principalmente secuencias de origen chino. El segundo, recogido el 6 de marzo de un paciente en Bogotá, de 10 a 20 años, perteneciente al linaje A2a, correspondiente a cepas de origen europeo.

Ramírez resaltó además que la disponibilidad de estos dos genomas ha proporcionado información importante sobre la existencia de diferentes introducciones del Covid-19 en Colombia. No obstante, se requerirán más para conocer los linajes circulantes en el país.

En total, las instituciones han encontrado cerca de 88 genomas de SARS-CoV2 de 4 regiones biogeográficas (Andina, Caribe, Pacífica y Orinoquía) de 16 departamentos.

En Colombia, los resultados mostraron la circulación de 11 linajes distintos en el país y al menos seis posibles introducciones durante la dispersión de SARS-CoV-2 en el país, explicó Ramírez.