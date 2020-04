La hidroxicloroquina y su relación con un posible tratamiento del COVID-19

De acuerdo con un estudio realizado por Jinoos Yazdany, de la división de Reumatología de la Universidad de California, luego de que el presidente Donald Trump recomendó el uso de la cloroquina para tratar el Covid-19, se evidenció una compra masiva del medicamento, sin embargo, el estudio en el cual se mezclaba este fármaco con un antibiótico llamado Azitromicina, tenía serios problemas de metodología.

“Los datos para respaldar el uso de HCQ y CQ para COVID-19 son limitados y no concluyentes. Los medicamentos tienen cierta actividad in vitro contra varios virus, incluidos los coronavirus y la influenza, pero los ensayos aleatorios previos en pacientes con influenza han sido negativos. En Covid-19, un pequeño estudio no aleatorizado de Francia demostró beneficio pero tenía fallas metodológicas serias, y un estudio de seguimiento aún carecía de un grupo de control. Sin embargo, otro estudio aleatorizado muy pequeño de China en pacientes con COVID-19 leve a moderado no encontró diferencias en las tasas de recuperación”, resaltaba el estudio.

Sin embargo, “el Instituto recomienda a los pacientes y profesionales de la salud limitarse a las indicaciones establecidas en el registro sanitario para tratar las enfermedades mencionadas anteriormente, en las que se ha comprobado su efectividad, o como parte de ensayos clínicos que hayan sido autorizados previamente por el Invima”.