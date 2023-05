“La impunidad ciega la verdad”: Petro sobre declaraciones de Mancuso

En medio de la posesión de magistrados del Tribunal Superior Militar y Policial, el presidente Gustavo Petro se refirió a las declaraciones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Lea aquí: Salvatore Mancuso: “Apoyamos las elecciones de Uribe, Pastrana y Serpa”

El mandatario colombiano aseguró que este tipo de hechos demuestran que la impunidad en Colombia hace que se oculte la verdad.

“Uno de los hechos que sorprende de las confesiones recientes de Mancuso ante la JEP, otro Tribunal creado intentando salir de la violencia a través de algo que se llama la verdad. La impunidad es lo que ciega la verdad, provocó indudablemente titulares de prensa, el contenido de ese tipo de declaración, eso es espeluznante”, afirmó Petro.

El mandatario también sostuvo que “algunos dirán que no es cierto, otros que sí, de todas maneras, es una confesión judicial, so pena de una serie de pérdidas en términos de beneficios jurídicos que no cualquier ser humano asumiría solo para decir unas mentiras, el costo de eso sería enorme para su propia existencia”.