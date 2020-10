La minga indígena se moviliza hacia la capital del país

Los integrantes de la minga anunciaron la movilización hacia Bogotá luego de no obtener una respuesta del presidente Iván Duque, de entablar un diálogo con las organizaciones sociales de esta zona del país.

“Las autoridades decidieron que la minga se va a Bogotá a buscar a Duque para que dé la cara”, expresó Hermes Pete, máxima autoridad del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric.

El anuncio fue hecho desde la ciudad de Cali, donde permanecen los indígenas, campesinos, estudiantes y demás personas que participan en la denominada minga del suroccidente colombiano, la cual arrancó desde la semana pasada al congregarse en Caldono, Cauca.

Luego, el pasado lunes festivo, se movilizaron desde este municipio hacia la Sultana de Valle, donde se congregaron en el coliseo del Pueblo, a la espera de una respuesta por parte del presidente de los colombianos.

Sin embargo, ese día, a dicha ciudad arribó una comisión de gobierno, integrada por ministros e integrantes de la Fuerza Pública para entablar una conversación con los líderes de la minga, pero esto nunca se dio.

“Qué se espera de un presidente que no le da la cara a los ciudadanos, si Duque no nos atiende cuando estemos en Bogotá, nos venimos a adelantar nuestras acciones en el derecho propio, después no van estar chillando de que estamos en la Panamericana pidiendo la presencia del presidente”, agregó el líder nativo, quien rechazó la estigmatización hacia la minga por parte de funcionarios de gobierno y los medios de comunicación.